Kalkanın kilogramı 200 liradan satılıyor

Tekirdağ'da kalkanın kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ'da kalkanın kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

Marmara Denizi'nde yakalanan kalkan balıkları Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı tezgahında satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kalkan balığının nadir olarak tezgahlarda görüldüğünü ve 190-200 lira arasında satıldığını söyledi.

Kentte balıkçılık yapan Hasan Erol da Marmara açıklarında avlanan kalkanların vatandaşların ilgisini çektiğini ifade ederek, "Bu yıl balıkçıların palamut avcılığıyla yüzü güldü. Balıkçı arkadaşlarımız kalkan avcılığı da yapıyor ama Marmara'da kalkan bu yıl çok nadir göründü. O yüzden böyle tezgahta gören vatandaşlar şaşırıyor. Bazen 2, bazen 4 kiloluk kalkanda oluyor tezgahımızda. Arada görüldüğü için haliyle vatandaşında dikkatini çekiyor." diye konuştu.

Erol, bazı vatandaşların, kilosunu 200 liradan satışa sunduğu balığın fotoğrafını çektiğini de dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman