Kalecinin nikahı yeşil sahada kıyıldı
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Kalecinin nikahı yeşil sahada kıyıldı

24.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:28
Kalecinin nikahı yeşil sahada kıyıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Çarşambaspor'un başarılı file bekçisi Eren Yılmaz ile Nergis Adaş, antrenman sahasında kıyılan nikahla dünya evine girdi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Çarşambaspor'un başarılı file bekçisi Eren Yılmaz ile Nergis Adaş, antrenman sahasında kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Çarşambaspor Tesislerinde, yeşil sahada kıyılan nikaha Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, futbolcu arkadaşları ve yakınları katıldı.

Eren Yılmaz ve Nergis Adaş çiftinin nikahını Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan kıyarken nikah şahitleri ise Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden oldu. Törende korona virüs nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşambaspor'un başarılı file bekçisi Eren Yılmaz ile Nergis Adaş'ın bu mutlu gününde bizlerde yanlarında olduk ve mutluluklarına ortak olduk. Bugün farklı bir ortamda nikah kıydık. Çarşambaspor Tesisleri son bir senedir çok güzel günlere şahitlik ediyor, şampiyonluk için süslenen tesisler bugün genç çiftimizin mutlulukları için süslendi. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

Çarşambaspor'un başarılı file bekçisi Eren Yılmaz, "Mesleğimizden dolayı hayatımızın büyük bir kısmını yeşil sahalarda geçiriyoruz onun için yeşil sahaların futbolcular için çok büyük önemi vardır. Bu mutlu günümüzün de yine yeşil sahalarda olmasını istedim. Değerli eşimde sağ olsun bu teklifimi kırmadı. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan arayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kalecinin nikahı yeşil sahada kıyıldı
Kalecinin nikahı yeşil sahada kıyıldı
Kalecinin nikahı yeşil sahada kıyıldı
Kalecinin nikahı yeşil sahada kıyıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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