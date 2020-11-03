Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı
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Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı

03.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:35

Yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir maç sonu yaşandı. İspanya alt liglerinde Vinaros ile Peniscola arasında oynanan maçta ev sahibi Vinaros, uzatma dakikalarında kalecinin attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken Peniscola'lı oyuncular, orta sahadan attıkları golle galibiyete uzandılar.

İspanya alt liglerinde oynanan bir maç, eşine az rastlanır bir sonla bitti.

Vinaros ile Peniscola arasında oynanan mücadelede konuk ekip Peniscola 1-0 öndeyken, son anlarda ev sahibi Vinaros korner kazandı. Gol bulmak için rakip kaleye giden Vinaros kalecisi Carlos Torres, yaşanan karambol sonrası ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımına beraberliğe taşıdı.

Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı

ORTA SAHADAN YEDİLER, BÜYÜK YIKIM YAŞADILAR

Golün ardından bütün takım büyük sevinç yaşarken, kendi yarı sahasına yavaş yavaş geçen ve henüz kalesinde pozisyon almayan kaleci Torres, yediği golle adeta neye uğradığını şaşırdı. Santrayı yapar yapmaz orta sahadan şut çeken Peniscola oyuncusu, topu ağlarla buluşturup takımını 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı

Orta sahadan gelen golün ardından bu kez konuk ekip Peniscola büyük sevinç yaşadı. Son dakikalarda beraberliği kurtarmalarına karşın uzak mesafeden yenen gole engel olamayınca büyük üzüntü yaşadılar.

Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı
Haber Yorumları (1)
ÇIKMADIK CAN: bana fenevin bursa şampiyon olurken yaşadığı durumu hatırlattı
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