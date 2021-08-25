(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor

(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Malatyaspor ve Sarıyer formalarını giyen, 1980 ve 1990'ların ilk dönemlerinde adından sıkça söz ettiren kaleci Yaşar Duran, Antalyaspor'un altyapısında kaleci departmanından sorumlu antrenör olarak çalışmaya başladı.

Fenerbahçe, Malatyaspor ve Sarıyer formalarını giyen, 1980 ve 1990'ların ilk dönemlerinde adından sıkça söz ettiren kaleci Yaşar Duran, Antalyaspor'un altyapısında kaleci departmanından sorumlu antrenör olarak çalışmaya başladı. Kaleci Yaşar, altyapıdan yeni futbolcular yetiştirmek için çalıştığını belirtirken artık 'kova' lakabı ile de anılmak istemediğini söyledi. Bu durumdan oldukça rahatsız olduğu söyleyen Duran, "Bu bir yakıştırmaydı ve üzücüydü" dedi.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli kalecilerinden Yaşar Duran, onca başarısına rağmen 1986 Meksika Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da 8-0'lık İngiltere maçında yediği gollerden sonra 'Kova' lakabını aldı. Artık bu lakapla anılmak istemediğini söyleyen Yaşar Duran, birçok başarısının da olduğunu belirtti. Kariyerine Antalyaspor'un altyapısında sorumlu antrenör olarak devam eden Duran, amacının Antalyaspor'un başarısı için çalışmak olduğunu vurguladı.

"Kova soğuk bir kelime"

Kova lakabından rahatsızlık duyduğunu belirten Yaşar Duran, "Bu bir yakıştırmaydı. Bir kaleci sıfatından çok 'kova' sıfatı yemek insanı üzüyor, içine sindiremiyor ama insanlar kendisi ile ne kadar barışık dedikleri zaman o andan itibaren barışık olmamaya çalışıyordum. Atamadım, yapamadım. İnşallah Antalyaspor camiası, benim kariyerimle ilgili konularda internete girdiklerinde kim olduğumu iyi bilirler. Eskiden sadece kalecilere değil, oyunculara da lakap takılırdı. Bugüne kadar geldi. Soğuk bir kelime" diye konuştu.

"Rekorlarım hala kırılmadı"

Rekorlarının hala kırılmadığını ve Antalyaspor'un iyi bir taraftarı olduğunu söyleyen Duran, "En çok penaltı kurtaran ve en çok penaltı atan kaleciyim. Hala rekorlarım kırılmadı. 3 defa yılın sporcusu seçildim. 5 şampiyonluğum var. 12 sene milli takımı gittim, benden daha fazla giden yoktur. Antalyaspor forması giymedim ama takımın iyi bir taraftarıyım. Bana da sağ olsunlar kucak açtılar. 50 senedir bu işin içerisindeyim. Yapmak istediğim sevdiğim bir şey. İlk antrenmana çıktım. Ben varoş bir semtte büyüdüm. Yüksek kaldırım top tekniğini orada öğrendim. Zengin bir ailenin çocuğu değildim. Çaputları bağlıyorduk birbirine. Futbol yaşantımda zor günlerde yaşadım" şeklinde konuştu.

"Antalyaspor'da neden Türk kaleci olmasın?"

Antalyaspor'un da Türk kalecisi olabileceğini söyleyen Duran, "Benim hiç kaleci antrenörüm olmadı. Futbolu bıraktım, 23 sene top oynadım. Hep diğer kaleciyle birbirimize top atarak çalıştık maçta. Amacımız Antalyaspor'un başarı için çalışmak. Antalyaspor'un şuanda 2 tane yabancı kalecisi var, yıllardır oynayan tecrübeli kaleciler ama neden Türk kalecisi olmasın?" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor
(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor
(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor
(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor
(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor
(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor
(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular
Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Mesut Özil Arda Güler Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
(Özel haber) Kaleci Yaşar Duran, artık başarılarıyla anılmak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:55:55. #1.14#

title