Kaleci Arayışlarını Sürdüren Fenerbahçe'de Gündem Volkan Babacan

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, PSG'li Kevin Trapp'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan'ı gündemine aldı.

Süper Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de kaleci konusundaki adaylar çoğalıyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertliler, PSG'de forma giyen Kevin Trapp'ın yanı sıra yerli bir ismi de gündemine aldı.

Sportif direktör Damien Comolli'nin, Medipol Başakşehir'in başarılı eldiveni Volkan Babacan için İstanbul ekibiyle temas kuracağı öğrenildi.

2007-2010 YILLARI ARASINDA FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Bu sezon Turuncu-Lacivertliler'in oynadığı resmi maçlarda yedek soyunan tecrübeli file bekçisinin durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen 30 yaşındaki kaleci, 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

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