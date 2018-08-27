Kaleci Arayışlarını Sürdüren Fenerbahçe'de Gündem Volkan Babacan

Süper Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de kaleci konusundaki adaylar çoğalıyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertliler, PSG'de forma giyen Kevin Trapp'ın yanı sıra yerli bir ismi de gündemine aldı.

Sportif direktör Damien Comolli'nin, Medipol Başakşehir'in başarılı eldiveni Volkan Babacan için İstanbul ekibiyle temas kuracağı öğrenildi.

2007-2010 YILLARI ARASINDA FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Bu sezon Turuncu-Lacivertliler'in oynadığı resmi maçlarda yedek soyunan tecrübeli file bekçisinin durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen 30 yaşındaki kaleci, 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.