Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek - Haberler
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Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek Vali Sonel: "Ordu'muza gelen üniversite öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz" Ordu'ya gelen, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin devam etmesi,...

Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek

Vali Sonel: " Ordu'muza gelen üniversite öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz"

ORDU - Ordu'ya gelen, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin devam etmesi, kiralık ev bulamama gibi nedenlerden dolayı kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerine, Vali Tuncay Sonel yardım eli uzattı.

Ordu Üniversitesini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık bir ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek.

Kalıcı barınma yeri olmayan üniversite öğrencilerinin, Ordu Valiliğince kiralanan otellerde geçici bir süreyle misafir edileceğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Ordu'muza, ülkemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gelmekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan 'Açık Kapı' ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" dedi.

İzmir'den, Ordu Üniversitesini kazanan oğlunu Ordu'ya getiren ve kalacak yer bulamayan Rahmi Palancı isimli öğrenci velisi, Vali Tuncay Sonel'in yapmış olduğu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Ordu Üniversitesini kazanan oğlumu yurda yerleştirmek üzere dün İzmir'den yola çıktık sabah saatlerinde Ordu'ya geldik. Yurtta çıkmadığı için özel öğrenci yurtlarını aradık ancak boş yer bulamadık. Son çare Valiliğe geldik. Ordu Valiliği sağ olsun bize yardımcı oldu ve bize kalacak yer gösterdi. Ordu Valisine teşekkür ediyorum. Verilen bu hizmetten çok memnun kaldık" diye konuştu.

Rize'den Ordu'ya gelen Elif Dayan isimli öğrenci de verilen hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "Barınma sorunu yaşadım. Yurtlarda şu an yer yok. Sorunumuzu iletmek üzere Sayın Valimize ulaştık. Sağ olsun ilgilendiler. Bu oteli ayarlamışlar. Ben de öğrenci belgemle birlikte buraya geldim ve burada misafir edileceğim. Bu hizmetten dolayı Ordu Valisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(ORD-SLH-Y)

Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek

Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek

Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek

Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek
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Haber: Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek - Haberler
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