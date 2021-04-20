Kalabalık nüfuslu 323 aileye Ramazan yardımı
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Kalabalık nüfuslu 323 aileye Ramazan yardımı

Kalabalık nüfuslu 323 aileye Ramazan yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, kalabalık nüfuslu 323 aileye yüksek miktarda nakdi Ramazan yardımı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, kalabalık nüfuslu 323 aileye yüksek miktarda nakdi Ramazan yardımı yapıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ramazan ayının dayanışma duygusunun yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade etti. Kaymakam Halim, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, sosyal yardımlar muhtaç ailelerin adreslerine ulaştırıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın emri doğrultusunda, gelir seviyesi en alt düzeyde olan ailelere yardımlar, Ramazan ayının ilk günlerinde nakdi olarak teslim edildi. Kalabalık nüfuslu 323 aileye daha yüksek miktarda yardım verilirken, toplam 431 aileye 183 bin 100 TL nakdi yardım yapılmış oldu. Ayrıca, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'ndan temin edilen gıda çekleri de muhtaç ailelere verildi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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