Kahramanmaraş, Uluslararası Şalvar Güreşleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak
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Kahramanmaraş, Uluslararası Şalvar Güreşleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş, Uluslararası Şalvar Güreşleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Spor

Uluslararası Şalvar Güreşleri Festivali, 1-2 Ağustos tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

Uluslararası Şalvar Güreşleri Festivali, 1-2 Ağustos tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde organize edilecek festival, 1 Ağustos Pazar günü Hartlap Mahallesi'nde başlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan yaklaşık 450 sporcunun katılacağı organizasyonun ikinci günündeki etkinlikler ise Pazarcık ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yapılacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine, festivali Kahramanmaraş'ta gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş ile özdeşleşen şalvar güreşini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirten Hopur, "Pazarcık Belediyesi ile Uluslararası Güreş Festivali düzenleneceğiz. Güreşlere yurt içinden 30 takım, yurt dışından da Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan takımlarının katılımını bekliyoruz. Festivale katılacak sporculara başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise ata sporu şalvar güreşlerini halkla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Belediye olarak vatandaşları sporla iç içe aktivitelerle buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Yılmazcan, "Böyle önemli bir spor organizasyonun güreşe gönül vermiş ve bu sporu seven tüm hemşerilerimizi bir araya getireceğine inanıyor, tüm hemşehrilerimizi Uluslararası Şalvar Güreşleri Festivaline davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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Kahramanmaraş, Uluslararası Şalvar Güreşleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
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