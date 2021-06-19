Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi
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Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi Soğuk sularda temizlik ve şoklama işlemi yapılan ürün, çevre illere sevk ediliyor Kahramanmaraş'ta yıl boyu üretimi yapılıp ve iki kez hasadı yapılan salatalıktan, yıllık ortalama 250 bin ton ürün elde ediliyor.

Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi

Soğuk sularda temizlik ve şoklama işlemi yapılan ürün, çevre illere sevk ediliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıl boyu üretimi yapılıp ve iki kez hasadı yapılan salatalıktan, yıllık ortalama 250 bin ton ürün elde ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Kılılı ile Pazarcık Narlı bölgelerindeki arazilerde üretimi yapılan salatalıktan yıl boyu salatalık hasadı yapılıyor.

Kentteki üretim potansiyelinin büyük çoğunluğunu oluşturan bu bölgelerde yaklaşık 100 dekar alana ekili salatalıktan sofralık ve turşuluk ürünler elde ediliyor.

Tarlada toplanan salatalıklar Kılılı Mahallesi'ndeki havuzlara getiren üreticiler, burada ürünlerini soğuk suda yıkayıp şokladıktan sonra civar illere sevk ediyor. Turşuluk salatalığın tarlada kilogram fiyatı 2 lira iken, sofralık salatalık ise 1 ile 2 lira arasında değişiyor.

Salatalık üreticisi Osman Tosun, "Tarladan topladığımız ürünü bu bölgeye getiririz burada akan soğuk suda yıkadıktan sonra paketleyerek civar illere ve kent merkezine yollarız. Pazar sıkıntımız yok ve ürün günden güne değişkenlik gösterebiliyor. Ortalama 1 ila 2 lira arasında değişir" dedi.

Salatalığı soğuk suda şokladıklarını söyleyen bir başka çiftçi ise, "Burada çiftçi salatalığını temizler ve tüccarlar buradan ürününü alıp götürür. Geçen yıla göre fiyatlar güzel. Kahramanmaraş'tan Amerika'ya nasıl dondurma gönderiyorsak bizde, salatalık ürünümüzü şokluyoruz soğuk suda bölgedeki illere gönderiyoruz" dedi.

Salatalık, Kahramanmaraş'ta üretim noktasında buğdaydan sonra ikinci sırayı alıyor.

Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi
Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi
Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi
Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi
Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi
Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi
Kahramanmaraş'ta salatalıkta hasat bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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