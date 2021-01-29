Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 130 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Onikişubat'ta 36, Göksun'da 22, Ekinözü'nde 16, Elbistan'da 16, Afşin'de 11, Nurhak'ta 10, Pazarcık'ta 10, Çağlayancerit'te 6, Türkoğlu'nda 2, Andırın'da 1 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün