Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı
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Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı

29.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:04
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 130 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 130 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Onikişubat'ta 36, Göksun'da 22, Ekinözü'nde 16, Elbistan'da 16, Afşin'de 11, Nurhak'ta 10, Pazarcık'ta 10, Çağlayancerit'te 6, Türkoğlu'nda 2, Andırın'da 1 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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