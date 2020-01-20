Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü
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Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü

Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı Gönül B. (65) öldü.

20.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:28
Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü

'ta kamyonetin çarptığı Gönül B. (65) öldü.

Hüseyin K. idaresindeki 46 ABU 774 plakalı kamyonet, üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül B'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gönül B, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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