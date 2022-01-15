Kahramanmaraş'ta bir kişiden tabanca ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, E.S. (34) isimli şahsın üzerinden 7.65 çapında tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri