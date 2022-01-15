Kahramanmaraş'ta bir kişiden tabanca ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir kişiden tabanca ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir kişiden tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, E.S. (34) isimli şahsın üzerinden 7.65 çapında tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş

Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş

 Raziye 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşamış

Raziye 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşamış

 Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önce yaşanan kavganın davası görüldü! 'İlişkinizi biliyoruz' deyince arbede çıktı

Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önce yaşanan kavganın davası görüldü! "İlişkinizi biliyoruz" deyince arbede çıktı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

title