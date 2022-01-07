Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi 74010. Sokak'ta H.T. ile arkadaşları oldukları öğrenilen M.F. ve S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan H.T, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

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