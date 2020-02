KAHRAMANMARAŞ Nur Sima'nın ölümünde ihmal iddiasına inceleme

16.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:14

Nur Sima'nın ölümünde ihmal iddiasına inceleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Ali Apaydın, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürdüğü 3 yaşındaki kızı Nur Sima'nın kanında enfeksiyon tespit edilince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, 12 gün sonra da sevkinin yapıldığı Kayseri'de vefat ettiğini söyledi. Apaydın, enfeksiyon teşhisiyle sevk edilmesine rağmen Kahramanmaraş'taki hastanede enfeksiyon doktoruna 5 gün sonra haber verildiğini ve bu nedenle kızının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, iddialarla ilgili inceleme başlattı.Ali Apaydın ve Aysel Apaydın çiftinin 3 çocuğundan biri olan Nur Sima Apaydın, 10 Ocak'ta yüksek ateş şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayene ve tahlillerde kanında enfeksiyon tespit edilen Nur Sima, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 12 gün boyunca tedavi altında tutulan minik Nur Sima, 22 Ocak'ta Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak 26 Ocak'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.'ÇOCUĞUMA BAKMADAN GİTTİ'27 Ocak'ta Nur Sima Apaydın'ı toprağa veren Ali Apaydın ve Aysel Apaydın, kızlarının ölümünde doktorların ihmalinin olduğunu öne sürdü. Ali Apaydın, Pazarcık'tan sevk edilince gittiği hastanede kendilerine enfeksiyon doktorunun olmadığını belirtip, çocuk hastalıkları uzmanı doktoru F.K.'ya yönlendirildiğini belirterek, Doktorun odasına gidip kapıyı vurarak içeriği girdiğimde telefonla görüşüyordu ve bizden başka hasta da yoktu. İnsanlık halidir eşiyle, çocuğuyla konuşur, belki başka hastasıyla konuşup bilgi veriyordur düşüncesiyle kapıyı kapattım. O arada Nur Sima'yı aşağıya indirdim ve tekrar yukarı çıktığımda daha telefonla konuşuyordu. 'Hocam bakmayacak mısınız' deyince çocuğu götürmemi istedi. Kendisine 'Biz enfeksiyon doktoruna geldik ama o da izinliymiş size yönlendirdiler deyip tahlilleri de gösterdim. Doktor hanım da 'Ben de tahlil isterim ama bana yetişmez, saat 5-6'da uzman arkadaş gelecek o bakar' dedi diye konuştu.Doktora çocuğunun aciliyetini anlattığını ancak F.K.'nın tavrında bir değişme olmayınca Nur Sima ile laboratuvara gidip tahlil için kan verdikten sonra başhekimliğe çıktığını belirten Ali Apaydın, Doktor hanımın odasına çıktığımda oda kilitliydi. Benim çocuğuma bakmadan gitti. Bu yüzden doktor hanımdan şikayetçiyim. Orası babasının çiftliği değil, insanlar üzerine düşen yapsın. Madem bakmayacaksın o zaman aşağıya 'Bana hasta göndermeyin' diye bilgi ver, biz de başka bir doktora gidelim. Aşağıdan sana sıra verdilerse o zaman sen o hastaya bakacaksın. Ayrıca o anda benim elimde tahlil sonuçları da vardı dedi.'5 GÜN SONRA ENFEKSİYON DOKTORUNA YÖNLENDİRDİLERDaha sonra sonuçlarla birlikte acil servise gittiğini ora da tahlil istendiğini ardından da kızının yatışının yapıldığını ifade eden Ali Apaydın, sonrasında yaşananları şöyle anlattıO günden sonra benim çocuğuma M.M. adına bir doktor baktı, süt çocuğu bölümünde yatıyordu benim çocuğum. Ona da ısrarla söylememize rağmen, tamam insanlık hali izinde olabilir ama en azından ararsın enfeksiyon doktorunu 'Hocam böyle bir hasta geldi size sevkli, enfeksiyonu yüksek çıkıyor ne yapalım' diye sorarsın. Benim çocuğuma orada 5 gün boyunca boş tedavi uygulandı. Ben 'Enfeksiyon doktoru bakmadı' demiyorum, şikayetçi değilim kesinlikle çünkü bilgisi yoktu, bilgi verilmedi. Çocuğun enfeksiyonu her gün yüksek çıkıyor bir düzelme yok, ateşi aynı şekilde devam ediyor. Bize tek dedikleri 'Çocuğun bir şeyi yok ama ateşi sebebini araştırıyoruz.' 5-6 gün sonra enfeksiyon doktoruna yönlendiriyorlar, eşimi hemşiresi götürüyor ve doktora 'M. hoca istiyorsa hastayı alabileceğiğinizi söyledi' diyor. Enfeksiyon doktoru da 'Zahmet ettiniz' demiş. 6 gün boyunca çocuğuma boş tedavi uygulandı, hastalığına 12'nci gününde teşhis konulabildi.'ZAMANINDA GEREKLİ DOKTORA BİLGİ VERİLSE BAĞIŞIKLIK İSTEMİ ÇÖKMEZDİ'Teşhis konulduktan sonra Nur Sima'nın ambulansla Kayseri'ye sevk edildiğini ifade eden Ali Apaydın, İliğini aldılar, 'İltihaplı romatizma' dediler. Çarşamba günü 14.00'te ambulansla gittik. Cuma günü Pof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu geldi. Tahlillere baktı. Bize burada bebe aspirini verilmişti ve aspirini alıp gülerek 'Bunu hangi doktor ne amaçla vermiş' dedi. Daha sonra 'Çocuğun bağışıklık sistemi çökmüş. Şu 3 gün çok önemli, her şeye kendinizi hazırlayın' dedi. ve rahmetli de pazar günü kalbi durdu öldü. İhmali olanlar araştırılsın. Ben doktorların hepsini suçlayamam ilgilenenden Allah razı olsun ama doktor F.K.'nın çocuğuma bakmadan gitmesi ölümden daha kötü. 6 gün boyunca boş tedavi uygulandı çocuğuma M.M. tarafından. 6 gün önce gerekli doktorlara, birimlere haber verilseydi ben Kayseri'ye gittiğimizde çocuğumun bağışıklık sisteminin çökeceğini zannetmiyordum diye konuştu'KAYSERİ'YE SEVİNÇLE GİTTİM AMA KAYBETTİM ÇOCUĞUMUAnne Aysel Apaydın da enfeksiyon doktoruna geç haber verildiğini öne sürdü. Enfeksiyon doktorunun kendisinden kızının hastalığını dinledikten sonra tahliller yaptırıp Nur Sima'dan ilik örneğini aldığını belirten Aysel Apaydın şunları söyledi.Enfeksiyon uzmanı, 'Babası korktuğumuz gibi değil, şükür iliği temiz çıktı biz şimdi iltihaplı romatizmadan şüpheleniyoruz' dedi. 'Kemik iliğinde bu çıktı' dedi. 'Burada olmadığı için sizi Kayseri'ye göndereceğiz ambulansla' dedi. Peki hocam dedik. Korkulacak gibi zannetmedim, bana hastalığın kötü olup olmadığını söylemediler. Ben de seviniyordum. Kayseri'ye sevinçle gittim, iyileşecek diye. Hastaneye girdik, onlarda tahlil yapmaya başladılar. Kaybettim çocuğumu. Benim istediğim, bir ihmal varsa, başkalarının da canı yanmasın. İstediğim sadece adalet yerini bulsun. Başkalarının da canı yanmasın, benim canımın yandığı gibi. Başka çocuklar da böyle olmasın. Benim ciğerim yanıyor şu an. Yavrum daha küçücüktü, yine de bir ay dayandı. Başkalarının da canı yanmasın. Ben adalet istiyorum, ihmal varsa bulunsun.İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDIAli Apaydın, kızı Nur Sima'nın ölümünde doktorların ihmali olduğunu öne sürerek avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na doktorlar F.K. ve M.M. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialarla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA