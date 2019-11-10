Kahramanmaraş Elbistan, Antalyaspor'u 3-0 yendi

10.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:24

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu'nda Berlin Döner Antalyaspor'u ağırlayan Kahramanmaraş Elbistan, karşılaşmayı 3-0 kazandı.



Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu'nda mücadele eden Kahramanmaraş Elbistan, Berlin Döner Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, AEL Memur Site Spor Salonu'nda oynandı. Evinde ilk kez maça çıkan Kahramanmaraş Elbistan'ı desteklemek için Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan ile birlikte çok sayıda taraftar tribünde yerini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-16'lık skorla kazanmasını bildi. Çekişmeli geçen ikinci seti de 26-24 ev sahibi ekip kazandı. Maçın üçüncü ve son setine konuk ekip Antalyaspor daha etkili başladı. Ancak kısa sürede toparlanan Kahramanmaraş Elbistan, maça ağırlığını koyarak farkı kapatıp, son seti 25-22 kazanarak skoru 3-0'a getirdi.



Net skorla biten karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan takım kaptanı Burcu Evin, bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Evin, "Güzel oynadık ve kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Tüm takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştı. Atmosfer çok güzeldi. Maç boyunca bizden desteğini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti de onlara armağan ediyoruz. İnşallah, önümüzdeki maçlarda da bu başarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Kahramanmaraş Elbistan Antrenörü Yusuf Alper ise, "Yeni salonumuzda ilk maçımızı oynadık. Seyircimizin önüne ilk defa çıktık. Heyecanlıydık. Takımıma, oyuncularıma, bize destek veren başkanlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle taraftarımıza teşekkür ederim. Salon doluydu. Bu mutluluğu inşallah daha sonraki haftalarda da yaşatacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Yeni transfer görüşmelerimiz var. Onları da yaptığımızda Elbistan'ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş Elbistan Başkanı Yusuf Şahin de, "Öncelikle takımımız ve antrenörümüz kutluyorum. Gerçekten burada çok güzel bir galibiyet sundular. Aynı zamanda bugün Elbistan'da ilk maçımızdı. Bizi ciddi anlamda destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yolun başındayız, eksikliklerimiz var, çok daha iyi olacağız. Transferlerimiz var. İnşallah Elbistan'ımızdan da çok ciddi bir destek bekliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA