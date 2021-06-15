KAHRAMANMARAŞ ÇOCUKLAR, RÜZGAR NEDENİYLE KATLANAN TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTİP ÖPTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ ÇOCUKLAR, RÜZGAR NEDENİYLE KATLANAN TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTİP ÖPTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarında rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını 2 çocuk düzeltip öptü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarında rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını 2 çocuk düzeltip öptü. O anlar, jandarmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçen 2 çocuk, duvardaki Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlanmış olduğunu fark etti. Çocuklardan biri bayrağı düzeltirken, diğeri de öpüp alnına koydu. O anlar, jandarmanın güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Görüntülü Dökümü

-----------------

Çocukların gelişi

Çocuğun bayrağı düzeltmesi

Diğerinin bayrağı öpmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

KAHRAMANMARAŞ ÇOCUKLAR, RÜZGAR NEDENİYLE KATLANAN TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTİP ÖPTÜ
KAHRAMANMARAŞ ÇOCUKLAR, RÜZGAR NEDENİYLE KATLANAN TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTİP ÖPTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Minik yüreklerden gururlandıran davranış: Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler
Minik yüreklerden gururlandıran davranış: Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler
Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Burak Yamantürk Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAHRAMANMARAŞ ÇOCUKLAR, RÜZGAR NEDENİYLE KATLANAN TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTİP ÖPTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 22:42:17. #1.16#

title