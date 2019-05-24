Kahramanmaraş Başkanı Zabun: "Şehrimiz dünyada güçlü bir Türk markası olarak anılıyor"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın aralarında bulunduğu 17 kentin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında konuşan Başkan Zabun, döviz üzerinden yapılan ekonomik saldırılara karşı iş dünyasının rekorlar kırdığını söyledi. 2018 yılını 168 milyar dolar ihracat ile tamamlandığını söyleyen Zabun, "Milli ekonomiye katkı sağlamak ve güçlendirmek için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Başkan Zabun, "Türk İş Dünyası olarak ülkemizin Milli hedefleri doğrultusunda hiç durmadan yılmadan, yorulmadan çalışıyor üretiyor ihracat yapıyoruz. 2018 yılının Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 168 milyar dolar ile kapattık. Özellikle döviz kurları üzerinden yapılan ekonomik saldırılara karşın 2018'de iş dünyası olarak rekorlarla kırdık. Bugün Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu 17 şehidimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Türkiye'nin güçlü sanayi merkezleri arasında yer alan şehrimiz, 125 ülkeye ihracat yaparak Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türk markası olarak anılmaktadır. Yapımı devam eden Tekstil metal gıda İhtisas Organize Sanayi bölgelerimizin yatırıma açılması ile birlikte Kahramanmaraş üretim gücü çok daha artacak ve küresel ekonomide daha önemli bir aktör haline gelecektir. Hamd olsun bunu da gerçekleştirdik. İskenderun Limanı ile Türkoğlu arasında seferber başladı ve önümüzdeki günlerde Mersin Limanı seferleri de başlayacak. 1.9 milyon ton taşıma kapasitesi ile Lojistik merkezimizin Tam kapasite de yaklaşık 6 milyar dolarlık Ticaret hacmine ulaşacaktır ve bütün bu başarılı işlerin gerisinde sizler varsınız. Bu başarıda bugün bir araya gelen iş ve siyaset dünyasının güçlü koordinasyonu var. Şirketimizi küresel rekabette daha etkili bir yapıya kavuşturmak, milli ekonomiye katkı sağlamak ve güçlendirmek için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA