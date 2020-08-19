HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı

Bu sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, voleybol sporcuları ile imza töreninde bir araya geldi, takıma yeni katılan sporcular için imzalar atıldı.

Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı
19.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:47

Bu sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, voleybol sporcuları ile imza töreninde bir araya geldi, takıma yeni katılan sporcular için imzalar atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarında sona geldi. Mavi beyazlılar 2020-2021 sezonunda 1.Lig'de Kocaeli'ni temsil edecek olan Voleybol A Takımı için de hazırlıklarını tamamladı. Kağıtspor Kulübü, voleybol takımında yeni sezonda mücadele edecek olan sporcular ile imza töreninde bir araya geldi. Bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde kulüpte 3 yıldır yardımcı antrenör olarak görev alan Yahya Tanta ile anlaşmıştı. Takımın baş antrenörünün belirlenmesinin ardından yapılan yoğun çalışmalar ile genç ve tecrübeli bir takım oluşturuldu.

Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor ikinci Başkanı Serhan Çatal, Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal ve Voleybol Branş Yöneticisi Selman Bayazıt katıldı. Törende Baş Antrenör Yahya Tanta, yardımcı antrenörler Fahri Ançel ile oyuncular Mertcan Akın, Baran Taşkıran, Numan Aksoy, Onur Saygın, Murat Çakmak, Ömer Faruk Ançel, Yiğit Kaan Özkan, Sultan Selim Arıman, Yunus Emre Çokgüler, Anıl Durgut, Hakan Kemerli, Samet Hüseyinoğlu, Kadir Bircan ve Tunç Ayhan hazır bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu 3. Sayfa
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Vladimir Putin Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Acun Ilıcalı Halit Ergenç Selami Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:04:56. #1.15#
title