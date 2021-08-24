Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı minibüs inşaat alanına devrildi

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı minibüs inşaat alanına devrildi.

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı minibüs inşaat alanına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Cazip Sokak'ta yokuş aşağı park eden 34 ZV 8250 plakalı kamyonetin şoförü, araçtan inip yük indirmeye başladı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonet kontrolden çıkıp yokuş aşağı inmeye başladı.

Kamyonet, önünde duran 34 CTA 025 plakalı hafif ticari otomobile çarptıktan sonra park halindeki minibüse çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, inşaat halindeki bir binanın boşluğuna devrildi. Kaza sırasında sokakta oynayan çocukların olmaması olası bir faciayı önledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnşaatın dış iskelesinde kaza nedeniyle kısmı çökme meydana geldiği görüldü.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar