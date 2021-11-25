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Kafelere gitmekte lüks oldu! Bir bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'deki ekonomik dalgalanmanın ardından kafe ve restoranlardaki fiyatlar da anında değişti. Dün gelen 1. 02 kuruşluk zam sonrası İstanbul'da 1 litre benzinin fiyatı 9.69 liraya çıktı. İstanbul ve Kocaeli'deki bazı kafelerin de çay fiyatlarını 9 liraya yükseltmesi tepkilere neden oldu.

ÇAY, AFYON (Haberler.com) - Türkiye, önceki günlerde ekonomik açıdan tarihi günlerden birini yaşadı. Dolar 13 liranın üstüne çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında kritik bir zirve gerçekleştirilirken, Kavcıoğlu ekonomi zirvesini toplama kararı aldı.

KAFELERDEKİ FİYATLAR CEP YAKTI

Tüm gözler ekonomik gelişmelere çevrilmişken, vatandaşların uğrak alanları arasında yer alan kafe ve restoranlardaki zamlar da dudak uçuklattı. Buna göre başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük kentleri Kocaeli, İzmir ve Bursa'da bir bardak çayın 9 liradan satılması tepkilere neden oldu.

LÜKS OLMAYAN KAFELERDE DE YÜKSELDİ

Vatandaşlar, sadece lüks mekanlarda değil sokak aralarında ya da daha denize uzak kafelerde de çay fiyatlarının aynı derecede yükseldiğini belirtiyor.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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