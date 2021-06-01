Kafe ve restoranlarda yüzler güldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kafe ve restoranlarda yüzler güldü

Kafe ve restoranlarda yüzler güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Geçtiğimiz gün açıklanan normalleşme adımları kapsamında; kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar sabah 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Geçtiğimiz gün açıklanan normalleşme adımları kapsamında; kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar sabah 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini hissettiren korona virüs salgını nedeniyle birçok iş yeri çalışmaya ara vermişti. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarıyla birlikte Sivas'ta kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı.

"Tepkiler olumlu"

Restoranda fırın ustası olarak çalışan Ali Kara, "Dün itibarıyla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme sürecinde restoranlarımızda açıldı. Biz zaten bunun hazırlığı içerisindeydik. 1 Haziranı bekliyorduk açıkçası. Bu süreçte çok mağdur olduk. Hem sektör olarak hem çalışanlarımız, işletme sahipleri sıkıntılar yaşadık, biz bunları bu süreçte atlatmak istiyoruz. Daha katı kurallar gelmemesi için var gücümüzle, elimizden gelen hijyen kurallarını uyup, işletmelerimize dezenfektan yaparak müşterilerimize hazır hale getirdik. Bugün itibarıyla hizmete başlamış bulunuyoruz, şimdilik tepkiler olumlu. İnsanlar biraz daha bilinçli, daha da önem gösteriyorlar bizlere yardımcı oluyorlar biz de en güzel şekilde hizmetimizi devam ettireceğiz" dedi.

"Açılması hepimiz için iyi oldu"

Kafe çalışanı Alican Türkmen, "Dün alınan karardan sonra açıldık. İnşallah işlerimizin yoluna girmesini bekliyoruz. Saatlere uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Açılması hepimiz için iyi oldu çünkü çok büyük sıkıntılara girdik uzun bir süredir kapalıyız, insanlarda büyük sıkıntılara girdi, bizde maddi manevi sıkıntıya girdik açıldıktan sonra işlerimizin yoluna gireceğini düşünüyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kafe ve restoranlarda yüzler güldü
Kafe ve restoranlarda yüzler güldü
Kafe ve restoranlarda yüzler güldü
Kafe ve restoranlarda yüzler güldü
Kafe ve restoranlarda yüzler güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
Hepsi ekran başındaydı! Açılma kararını duyan kafe ve restoran işletmecileri sabahı bekleyemedi
Hepsi ekran başındaydı! Açılma kararını duyan kafe ve restoran işletmecileri sabahı bekleyemedi
Restoranların açılışını 35 metrelik kebap yaparak kutladı
Restoranların açılışını 35 metrelik kebap yaparak kutladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Fatma Şahin Meral Akşener Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Burak Yılmaz Ergin Ataman Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kafe ve restoranlarda yüzler güldü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:49:52. #1.15#

title