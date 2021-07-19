Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı
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Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yazıcılar köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 67 LF 843 plakalı kamyonet, Yazıcılar köyü yol ayırımında 06 DP 7925 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 67 LF 843 plakalı kamyonette bulunan İsmail K. ile otomobilde bulunan Muhammed H.K, Zeynep K. ve İrem Ş.K. yaralandı. Olayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavileri sürüyor. Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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