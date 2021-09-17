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Kadınların ekimini yaptığı ekinezya da hasat başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kadınların ekimini yaptığı ekinezya da hasat başladı

Afyonkarahisar Çay Kadın Kültür Evleri bünyesinde ekimi yapılan ekinazyanın hasadına başlandı.

Afyonkarahisar Çay Kadın Kültür Evleri bünyesinde ekimi yapılan ekinazyanın hasadına başlandı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in girimleri ile kentin bir çok ilçesine kurulan Kadın Kültür Evleri'nde faaliyetler aralıksız devam ediyor. Çay Kadın Kültür Evi'nde ise tıbbi ve ıtri bitkiler alanında faaliyete başlanıldı. Bu kapsamda ilçede kadınlar tarafından ekinezya ekimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda ekilen ürünün ise hasadına başlanıldı. Hasadı yapılan ekinezyanın Kadın Kültür Evleri Kooperatifi ile satılacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kadınların ekimini yaptığı ekinezya da hasat başladı

Kadınların ekimini yaptığı ekinezya da hasat başladı

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