Kadınlarda eğitim süresi arttıkça tasarruf oranı da artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadınlarda eğitim süresi arttıkça tasarruf oranı da artıyor

Kadınlarda eğitim süresi arttıkça tasarruf oranı da artıyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

"Eğitimin, Tasarruf ve Finansal Davranış Üzerindeki Etkisi" başlıklı araştırma sonuçlarına göre, erkeklerde eğitimle tasarruf arasında nedensellik ilişkisi bulunmazken, kadınlarda ise gelirden ve çalışma durumundan bağımsız olarak, sadece eğitimin 1 yıl artması ile tasarruf oranının yaklaşık...

"Eğitimin, Tasarruf ve Finansal Davranış Üzerindeki Etkisi" başlıklı araştırma sonuçlarına göre, erkeklerde eğitimle tasarruf arasında nedensellik ilişkisi bulunmazken, kadınlarda ise gelirden ve çalışma durumundan bağımsız olarak, sadece eğitimin 1 yıl artması ile tasarruf oranının yaklaşık yüzde 5 yükseldiği gözlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması (TTEA) kapsamında elde ettiği verileri, Think Forward Initiative'in (TFI) tarafından gerçekleştirilen uluslararası yarışma için sundu.

ING Grubu'nun kurucuları arasında yer aldığı TFI ile toplumun ve bireylerin sağlıklı finansal kararlar almalarına destek olmak amacıyla finansal davranışlar hakkında araştırmalar yürütülmesi ve bu akademik çalışmalar için fon sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aydemir tarafından yürütülen ve TTEA'nın verilerinin kullanıldığı "Eğitimin, Tasarruf ve Finansal Davranış Üzerindeki Etkisi" başlıklı araştırmanın sonuçları, kadınlarda eğitim süresi ve tasarruf oranı arasında ilişki olduğunu gösterdi.

Çalışma kapsamını hane halkı reisi konumundaki bireyler oluştururken, bu bireyler arasında eğitimin etkilerinin incelendiği araştırmaya göre, Türkiye'de zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ile birlikte toplam eğitim süresi de 0,63 yıl artmış oldu.

Kişilerin eğitiminin 1 yıl artırılmasının tasarruf etme oranlarının etkisinin bakıldığı araştırma sonuçlarına göre, erkeklerde eğitimle tasarruf arasında nedensellik ilişkisi bulunmazken, kadınlarda ise gelirden ve çalışma durumundan bağımsız olarak, sadece eğitimin 1 yıl artması ile tasarruf oranının yaklaşık yüzde 5 oranında yükseldiği gözlendi.

Eğitimin tasarruf miktarlarına etkisinin de incelendiği araştırmada, erkeklerde tasarruf miktarlarında da anlamlı bir fark tespit edilemezken, kadınlarda ise her bir ek eğitim yılının aylık 63 TL daha fazla tasarruf getirdiği saptandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de kadınlarda 1 yıl daha fazla alınan eğitimin, sistem içi finansal araçlardaki tasarruf sahipliğini de yüzde 7-8 oranlarında artırdığı ortaya çıktı.

"Tasarrufu desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

2011 yılından beri gerçekleştirdikleri Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması sonucunda ortaya çıkan veriler ile Prof. Dr. Abdurrahman Aydemir'in yürüttüğü akademik çalışmaya katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Kırmızı, "Kadınlarda eğitim süresinin tasarruf oranına olumlu etkisinin tespiti, eğitimin ülke ekonomisinin gelişiminde de önemini gösteriyor. Tasarruf alanında öncü uygulamalara imza atan bir kurum olarak, tasarruf sahipliğini artıracak ürün, hizmet ve yatırım araçlarını müşterilerimize sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda biz de hem araştırmalarımız hem de yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle tasarrufu desteklemeye devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aydemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkelerin kalkınmasında tasarruf oranları büyük öneme sahip. Bireyler ve hane halklarının sağlıklı bir mali yapıya sahip olmalarında da tasarruf önemli yer tutuyor. Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın sunduğu veriler, eğitim ile tasarruf davranışları arasındaki nedensel bağa yönelik öncü çalışmalardan birini gerçekleştirmek suretiyle, tasarrufa etki eden faktörlere yönelik yeni bulgular ortaya koymamıza olanak sağladı.

Bu çalışmanın sonuçları artan eğitim düzeylerinin kadınların tasarruf eğilimlerini artırmasının yanı sıra, formal finansal piyasalara katılımlarını da artırdığını ortaya koyuyor. Finansal ürün çeşitliği ve ürünlerin içeriklerinin karmaşık yapısının arttığı bir dünyada, bireylerin artan eğitim düzeyleri finansal katılımı destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Diego Caner Erkin Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadınlarda eğitim süresi arttıkça tasarruf oranı da artıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:00:02. #1.14#

title