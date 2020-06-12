Kadinlarda bel ağrılarına dikkat !
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Kadinlarda bel ağrılarına dikkat !

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.

Kadinlarda bel ağrılarına dikkat !
12.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:02

Aslında bel ağrıları her yaş ve cinste görülen bir hastalıktır. Ancak bel ağrılarında kadınlara ait bazı ayrıcalıklar vardır.

1 Kadınların en az %40'ının her yıl bir bel ağrısı atağı vardır.

2 Beli ağrıyan kadınların %80'inde ağrı son bir yılda başlamıştır.

3 16-24 yaş arasındaki kadınların üçte birinde, 45-65 yaşındaki kadınların yarısında son bir yılda bel ağrısı atağı olmuştur.

4 Bel ağrıları kadınlarda erken ve ileri yaşta, erkeklerde ise orta yaşlarda daha sıktır.

5 Kadınların bel ağrısı atakları erkeklerden daha uzun sürer, kadınlarda kronikleşme riski daha fazladır. Erkeklerin bel ağrısı atağı daha kısa fakat daha şiddetlidir.

6 Kadınlar bel ağrıları ile karşılaştıkları zaman, erkeklere göre daha fazla hareket kısıtlamasına giderler.

Kadın olmanın bel ağrısı ile ilişkisi:

1 Adet dönemleri ağrıyı tetikler

2 Gebelik ve çocuk bakımı kadınların daha sık bel ağrısına maruz kalmasına yol açar. Gebelerin % 40-60' inda bel ağrısı vardır.

3 Erkeklerde ağrı daha çok belirgin bir zorlanmaya bağlıdır. Kadınlarda ise günlük yaşam aktiviteleri, uzun süre ayakta kalma, ev işleri, çocuk bakımı gibi günlük tekrarlayan hareketler ağrıya sebep olabilir..

4 Motorlu taşıt kazalarından sonra ortaya çıkan whiplash injürileri (kamçı yaralanmaları) kadınlarda daha sık görülür ve daha geç iyileşir.

5 Ağır eşyalar taşıma, çekme, itme, bahçe işleri ve temizlik faaliyetleri, ev ve ev dışı aktiviteleri bel ağrılarını tetikleyen en önemli sebeplerdir.

6 Kız çocuklarında ve kadınlarda spondilolistezis (bel kayması) erkeklere göre daha sık görülür

İş ortamı ve bel ağrısı:

1 Kadınlarda bel ağrılarının sadece %15-20 kadarı iş ortamı ve iş ile ilişkilidir. Bu oran erkeklerde daha yüksektir.

2 Sağlık, otel, catering işletmeleri, bankacılık, finans ve sigortacılık sektörleri kadınların en sık bel ağrısı ile karşılaştıkları çalışma alanlarıdır.

3 Hemşireler, uzun süre ayakta kalma ve hasta bakımı nedeniyle sık olarak bel ağrısı sorunu ile karşılaşmaktadırlar.

4 İtme, çekme ve döndürme gibi vücut hareketlerinin sıklıkla tekrarlayıcı hareketlere zorlandığı işler bel ağrıları için önemli bir risk faktörüdür.

5 Market kasiyerlerinde, klavye kullananlarda, telefon santralinde çalışanlarda, bankacılık hizmeti sunan meslek gruplarında uzun süre oturmaktan dolayı bel ağrısı riski taşırlar.

6 Çocuk ve yaşlı bakıcılarında, hemşireler ve ana okulu öğretmenlerinde; kaldırma, eğilme, uzanma gibi aktiviteler bel ağrısı riskini arttırmaktadır.

7 Düşük iş memnuniyeti ve düşük ücret bel ve boyun ağrısı riskini arttırr.

Ev ortamı ve bel ağrısı:

1 Alış veriş, (ağırlık taşıma, alınanları yükseğe koymakoyma, yüksekten bir şey alma)

2 Temizlik faliyetleri (eğilme, itme, çelme, dönme)

3 Ütü (uzun süre ayakta durma, dönme)

Kadınlara ait özellikler:

1 Gebelik (hormonal faktörü, mekanik faktörler, duygusal faktörler)

2 Bebek bakımı, emzirme, taşıma

3 Regl dönemi ağrı eşiğini düşürür

4 Menapoz ve osteoporoz riski

5 Hipermobilite sendromu kızlarda ve kadınlarda daha sıktır.

6 Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülür.

Moda:

1 Yüksek topuklu ayakkabılar, lomber lorduzu (bel çukurluğu) artırır.

2 Dar elbiseler, pantolon ve etekler rahat hareketi engelleyen kıyafetler bel ağrısı riskini arttırır.

3 İri göğüsler ve göğüs protezleri bele ilave yük bindirir.

Kadın, aile ve toplum:

1 Kadınlar sağlıklarına erkeklerden daha çok dikkat ederler. Bu konuda daha hassastırlar.

2 Kadınlar erkeklere göre daha yardımseverdir.

3 Bakım sektöründe çalışmaya daha meyillidirler

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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