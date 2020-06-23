Kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından hayata geçirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün hukuki bilgilendirme hizmeti devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından hayata geçirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün hukuki bilgilendirme hizmeti devam ediyor.

Yeni normal sürece girilmesiyle birlikte Eyüpsultanlı kadınlara yönelik hukuki danışmanlık hizmeti yeniden yüz yüze verilmeye başlandı.Hukuki bilgilendirme hizmetinin, Eyüpsultan Belediyesi'nde Hukuk İşleri Danışmanı olarak görev yapan Nurhan Avcı tarafından Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

Kaynak: DHA