22.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:42

Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Trophy Ligi'nde Gaziantep Polisgücü, dörtlü finale yükseldi.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Polisgücü, Litvanya'nın Siauliai kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Trophy Ligi'nde dörtlü finale çıktı.

Gaziantep Polisgücü, dörtlü finalde iki maçı kazanması halinde birinciliği garantileyecek ve Avrupa'nın en üst ligi Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Kupası'na (EuroHockey Indoor Club Cup) yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, sporcularına güvendiğini aktararak, "Şu anda Avrupa'nın en iyi dört takımı arasında yer alıyoruz. Bunun için gururluyuz. Dörtlü finaldeki rakiplerimiz de çok güçlü. Bugün ve pazar günü oynayacağımız maçları almak için sahaya çıkacağız. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da ülkemizin EuroHockey Indoor Club Cup'a yükselmesini istiyoruz. Şu ana kadar sporcularımız yüksek bir performans sergiledi. Son maçımızda İsviçre karşısında üstün oynamamıza rağmen hakemlerin de büyük etkisiyle maçı 2-1'lik skorla kaybettik. Ancak bu sonuç dörtlü finale yükselmemize engel olamadı. Son iki maçımızda var gücümüzle takımımızı ve ülkemizi EuroHockey Indoor Club Cup'a taşımak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Polisgücü Başantrenörü Yusuf Kasım da "Son iki maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Şu anda Avrupa'nın en güçlü dört takımı arasında yer alıyoruz. Türkiye'nin bu şampiyona sonrası EuroHockey Indoor Club Cup'a yükselmesini istiyoruz. Sporcularımıza güveniyorum" şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA