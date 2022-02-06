Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20 - Haberler Spor
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Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

Türkiye Kadınlar 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'ne 20-19 mağlup oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Kadınlar 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'ne 20-19 mağlup oldu.

Salon: Serinevler Spor Salonu

Hakemler: Kürşat Kef xx, Mesut Ateş xx

Adana Adasokağı SK: Tutku xx, Duygu xx, Melek xx, Muteber xx, Şerife 4 xxx, Buket Deliahmetoğlu xx, Sümeyye 2 xx, Buket Seven 5 xxx, Mehis xx, Nil Beren xx, Buket Haklıgör xx, Gözde 3 xx, Emine 1 xx, Sudenaz xx, Tuana 4 xxx

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK: Sıla xx, Yeşim 4 xxx, Meriç 1 xxx, Feyza Nur 4 xxx, Şilan xx, Beyza Nur xx, Gizem 7 xxx, Fatma 2 xxx, Berivan xxx, Eylül 2 xx, Lizge xxx

İlk yarı sonucu: 11-9 (Adasokağı lehine)

Sarı kartlar: Duygu, Şerife, Buket (Adasokağı), Gizem (Elazığ Sosyal Yardımlaşma)

2 dakika cezası alanlar: Duygu, Emine (Adasokağı), Gizem, Feyza Nur, Yeşim (Elazığ Sosyal Yardımlaşma) - ADANA

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mesut Ateş, Türkiye, Hentbol, Elazığ, Spor, Haber

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