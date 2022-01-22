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Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 69 Antalya Basketbol: 60

Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 69 Antalya Basketbol: 60
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında sahasında ağırladığı Antalya Basketbol'u 69-60 mağlup etti.

ANTALYA (İHA) - Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında sahasında ağırladığı Antalya Basketbol'u 69-60 mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ali Köseoğlu, Anıl Veziroğlu, Sibel Koç

Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (17), Zeynep Öykü Kalbisağde xx (5), Meltem Topaloğlu x, Gökçe Doğan x, Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar x (3), Christia Williams xxx (22), Farhiya Abdi xx (5), Egle Sventoraite xxx (10), Gizem Tüzün xx (4), Helin Boybeyi xx (3)

Antalya Basketbol: Gamze Takmaz x (7), Naile Çırak xx (11), Sera Özelçi xx (11), Öykü Taşkın x, Luca Ivankovic xx (5), İlsu Darıcıoğlu x (4), Beril Aybayrak x (1), Nicole Nared x (21)

Periyotlar: 1.Periyot: 17-10 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 2.Periyot: 16-15 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 15-14 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 21-21 (berabere)

Devre: 33-25 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 69 Antalya Basketbol: 60

Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 69 Antalya Basketbol: 60

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kadınlar Basketbol Ligi, basketbol, Antalya, Kayseri, Spor, Haber

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