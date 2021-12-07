"Kadına şiddete son" mesajı verilen tarihi maçta Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 7-0 yendi - Haberler Spor
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"Kadına şiddete son" mesajı verilen tarihi maçta Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 7-0 yendi

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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, tarihte ilk kez "Kadına şiddete son" çağrısı yapılan özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez çok özel bir amaç için sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler sahadan 7-0'lık sonuçla ayrıldı.

SHAMEEKA'DAN HAT-TRICK

5. dakikada Galatasaray, Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve oyundan düştü. Sarı-lacivertlilerde ilk yarıda bulduğu 6 golle maçı kopardı. Fenerbahçe'de 3 gol atan Shameeka maça damga vururken, kadın futbolunun derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

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