Yüksekova'da Kadın Kooperatifi İlk Kez Safran Ekimi Gerçekleştirdi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 6 yıl önce kurulan Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi tarafından ilk kez deneme amaçlı safran ekimi yapıldı. Kamışlı köyünde ekilen 20 kilo safran soğanından da 600 gram safran elde edilmesi bekleniyor. Kooperatifin ortaklarından Derya Taşar, bu projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle ilçede ilk kez hayata geçirdiklerini söyledi.

Yüksekova'da 14 kadının bir araya gelerek 2019 yılında kurduğu Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 20 kilo safran soğanı desteği ile ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ilk kez safran ekimi gerçekleştirdi. 2 Eylül'de ekilen safranlar, yaklaşık 40 gün içinde çiçek açtı. Kooperatif üyesi kadınlar, tarlada safran hasadına başlarken, iyi bir verim beklediklerini dile getirdi.

'KİLOSU 400 İLE 600 BİN TL ARASINDA SATILIYOR'

Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi otaklarından Derya Taşar, 'bölgede neden safran ekimi yapılmasın' düşüncesiyle ilk kez bu ekimi yaptıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle 20 kilo safran soğanı aldık. İlk denememizi de Kamışlı köyünde yaptık. 2 Eylül'de safran soğanlarını ektik ve yaklaşık 40 gün sonra soğanlar çiçek açmaya başladı. Yaptığımız bu işte verim elde etmek bizi çok mutlu etti. Piyasada safranın kilosu 400 ile 600 bin TL arasında satılıyor. Daha çok sanayi ve sağlık sektörlerinde kullanılıyor. Bu bir deneme süreciydi. Biz kadın kooperatifi olarak, ilk denememizi yaptık. Bundan sonra da ilçede yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu bölgelerde ağırlıklı olarak buğday, mısır ekimi yapılıyor. Artık biz bu algıyı kırmak istiyoruz. İlçemizde bundan sonra neden safran üretimi de olmasın. İlçemiz İran'a yakın olduğu için iklim olarak da karasal iklime sahip. Bugüne kadar bu coğrafyada neden denenmedi onu bilemiyoruz. Biz kadınlar olarak bunu yıkmaya çalışacağız" dedi.