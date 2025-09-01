Olimpik Anneler Kooperatifi Sporcu Çocuklara Destek Oluyor

DÜZCE'de 3 yıl önce kurulan 'Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' üyesi kadınlar, ürettikleri makarna, erişte ve tarhanayla sporcu çocuklara müsabakalarda sponsor oluyor. Onlara daha fazla destek olmak için Erzurum'da düzenlenen 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'na çocukların kazandığı kupa, madalya ve ürünleriyle katılan kooperatif üyesi kadınlar hem tanıtım hem de satış yaptı.

Düzce'de judo antrenörlüğü yapan Nermin Alayıldız başkanlığında 3 yıl önce sporcu çocuklara destek olmak için Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. 2 yıllık lisanslı çocuğu olan kadınların üye olabildiği kooperatif, kendi imkanlarıyla üretimini yaptığı makarna, erişte ve tarhanaları satarak müsabakalara giden çocuklara sponsor olmaya başladı. 7 kadınla başlayan ve 65 kadına ulaşan kooperatifin desteklediği sporcu sayısı 200'ü geçti.

HEDEF, MAKARNA FABRİKASI KURMAK

Müsabakalara giden sporcuların masraflarını karşılamak amacıyla kooperatif kuran kadınlar, kısa süre sonra spora ilgi duymaya başladı. Kadınların judoya olan ilgisi üzerine Alayıldız, onları spora teşvik etti. Çocuklarıyla birlikte antrenman yapan kadınlar, judoda çeşitli kuşaklara terfi etti. Sporun yanı sıra üretimi de artıran kadınlar, hedef büyüttü. Makarna fabrikası kurmayı planlayan kadınlar, olimpiyat hazırlık merkezlerinin mutfaklarına girerek sporcuları anne eliyle beslemeyi hedefliyor.

TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARINDA

Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından Erzurum'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı. Kooperatif ortaklardan Figen Aydoğdu (53) ve Fatma Şahin (48), kurdukları stantta hem madalyalarını hem de ürünlerini tanıttı. Sporcu çocuklara destek olmak için gönüllü çalıştıklarını belirten Aydoğdu, "Ulusal ve uluslararası madalyaya sahip judo sporuyla ilgilenen çocuklara destek olmak için bu yola çıktık. Benim üç çocuğumdan birisi judo yapıyor. Biz sporcular için gönüllü çalışıyoruz. Yaptığımız erişte ve tarhanalarla çocuklarımızı besleyip spora gönderiyoruz. Onlar madalya ve kupa kazandıklarında biz de kazanmış oluyoruz. Kooperatifimiz onlar için kuruldu. Erzurum'da fuarda satışlarımız çok güzel. Düzce'de de ürünlerimize ilgi çok" diye konuştu. Kooperatif logosundaki eli merdane ve dambıl bulunan kadınların kendilerini temsil ettiğini anlatan Figen Aydoğdu, hem sporcu annesi olduklarını hem de kendilerinin spor yaptığını söyledi.

'YEŞİL KUŞAĞA GELDİM'

Kendisinin judocu annesi olduğunu söyleyen Şahin, "Çocukları, antrenmana getirip götürürken bizler de adapte olduk. Tatamiydi, minderdi derken hocamız bizi fark etmiş, 'Sizi de alalım mindere' dedi. Anneler de grup kurduk. Yeşil kuşağa kadar geldim. Hafif sıkıntı olunca bırakmak zorunda kaldım" dedi. Sporcuların müsabakalara gidip gelirken maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Fatma Şahin, çocuklarına sponsor olduklarını belirtti.