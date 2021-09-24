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Kadın Voleybol takımı ikinci lige hazır

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Kadın Voleybol takımı ikinci lige hazır

Türkiye Kadınlar İkinci Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı çalışmalarını sürdürüyor.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Türkiye Kadınlar İkinci Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün altyapısında yetişen ve transfer edilen voleybolculardan oluşan takım, ilk maçını Denizli Büyükşehir Belediye Spor'la yapacak.

Takımın antrenörü Serdar Yılmaz, takıma yeni katılan voleybolcular için düzenlenen imza töreni sonrası çalışmalar hakkında bilgi verdi. Lige iyi hazırlandıklarını belirten Yılmaz, "Daha önce üniversite öğrencilerinden oluşan ikinci lig takımımızın transferlerini bitirmiştik. Bugün de kendi A takımımızda yetişen ve eğitim bursu alarak aramıza katılan, ikinci lig takımımızda görev alacak kızlarımız imza attı. Antrenmanlarımız yaklaşık bir buçuk aydır devam ediyor. Çok iyi hazırlandık. 17 Ekim'de başlayacak olan ligimizin tüm hazırlıklarını bitirdik. Hafta sonu hazırlık maçlarına devam edeceğiz. Marmaris'i en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Bize destek veren bütün yöneticilerimize, Kulüp Başkanımıza ve Marmaris Belediye Başkanı'mız Mehmet Oktay'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu sezon ilk kez profesyonel ligde oynayacağını belirten Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü altyapısında yetişen Ecem Naz Tuncel, "Beş senedir bu kulübün altyapısındayım. Bu sezon ilk defa profesyonel ligde oynayacağım. Bu lige adım atmamı sağlayan antrenörlerime, kulübüme, emeğe geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Heyecanla ligin başlamasını beklediklerini belirten Kübra Çalışkan, "Üç yıldır Ankara'da oynuyorum. İki yıldır profesyonel ligde oynuyorum. Bu yıl Marmaris'e transfer oldum. Buradaki ortam çok samimi, çok sıcak. Hocalarım olsun yönetim olsun herkes çok ilgili. Eğitim bursu alarak geldim buraya. Çok iddialıyız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maçlarımız yaklaşıyor, çok heyecanlıyız"dedi.

Lige iyi hazırlandıklarını belirten Zeynep Çetin ise, " Buraya Ankara'dan geldim. 2018'de Balkan Şampiyonası'na katıldım. Bu formayı giymemi destekleyen bütün antrenörlerime teşekkür ediyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu sezon takım olarak Marmaris'e yakışan bir sonuç almak istiyoruz. " Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ilk maçını, Denizli Büyükşehir Belediye Spor'la 17 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda yapacak. - MUĞLA

Kadın Voleybol takımı ikinci lige hazır

Kadın Voleybol takımı ikinci lige hazır

Kadın Voleybol takımı ikinci lige hazır

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