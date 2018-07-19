Kadın sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan E.A. isimli kadın, kadın sürücü Y.C. idaresindeki 27 VG 941 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gaziantep Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen E.A. isimli genç kıza, kadın sürücü Y.C. idaresindeki 27 VG 941 plakalı araç çarptı. Çarpma sonucu genç kız yaralandı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü hakkında ise işlem yapıldı.