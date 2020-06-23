Kadın spor merkezleri kapılarını açıyor Sağlıklı toplum yapısının oluşması adına ilçede spor seferberliğine imza atan Yıldırım Belediyesi'nde, Covid-19 salgını nedeniyle hizmetine ara veren kadın spor merkezleri 6 Temmuz'da kapılarını yeniden açıyor.

Spor hizmetlerinden kadınların da faydalanarak sağlıklı yaşamasını destekleyen Yıldırım Belediyesi, kadın spor merkezleriyle bu alanda önemli bir çalışma yürütüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hizmetine ara veren Yıldırım Belediyesi Kadın Spor Merkezleri, normalleşme adımlarıyla birlikte kontrollü sosyal yaşama geçilen yeni dönemde faaliyetlerini yeniden sürdürmeye hazırlanıyor. Millet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri ve Sinandede Mahallesi'nde hizmet veren ve spor yaparak sağlıklı yaşamak isteyen kadınlara geniş imkanlar tanıyan kadın spor merkezlerinde çalışmalar 6 Temmuz'da yeniden başlayacak. Kayıtların alınmaya başladığı Yıldırım Belediyesi Kadın Spor Merkezleri'nde uzman kadın eğitmenler eşliğinde gerçekleşmeye devam edecek eğitimlerde pilates, step, aerobik ve fitness çalışmaları yapan kadınlar, profesyonel spor hizmeti alacak. Merkezlerde sporseverlerin kişisel eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşlar da bulunuyor.

PROFESYONEL MERKEZLERDE SPOR İMKANI

Spor yaparak sağlıklı yaşarken sosyal açıdan hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen kadınları spor merkezlerinden faydalanmaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadın spor merkezlerimiz donanım olarak birçok imkana sahip. Profesyonel salonlarda bulunan spor ekipmanlarından Yıldırımlı kadınlar faydalanabiliyor. Kadın spor merkezlerimizde, diyetisyenlerimiz rehberliğinde, bilimsel yöntemleri kullanarak kadınlarımız spor yapma imkanı buluyor. Bu spor merkezleri sayesinde kadınlarımız hem spor yaparken hem de sosyal açıdan hayatın stresinden uzaklaşıyor. Kadınlarımıza sağlıklı yaşam olanağı tanıyan spor merkezlerimize tüm kadınlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler