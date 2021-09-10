Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
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Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı

Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni kadın, kadın komşusu tarafından bıçaklandı.

Antalya'da, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni kadın, kadın komşusu tarafından bıçaklandı. Bina sakinleri sürekli sorun çıkartan kadın şüphelinin binadan tahliye edilmesi için yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 11.30 sırasında Sedir Mahallesi 726 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın merdivenlerinde meydana geldi. Zemin katta yalnız yaşayan Ayşe Y, dün öğle saatlerinde su vanasının, birinci katta yaşayan Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 44 yaşındaki S. G.O'nun kapattığını ileri sürerek kadın öğretmenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G.O, Ayşe Y.'den polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ayşe Y, okul dönüşü binaya giren S.G.O'ya bu kez zile basma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y, kadın öğretmeni kalçasından bıçakladı. Gürültüye inen S.G.O'nun kızları ise büyük şok yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G.O., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri suç aleti ve şüpheli Ayşe Y'yi evinden alıp ekip aracına bindirdi. Ayşe Y., polis ekiplerine aracın arka bölümüne binmemek için bir süre direndi. Polis ekipleri pandemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığını söyleyerek, kadını aracın arka bölümüne aldı.

4 katlı apartmanda tüm daire sakinleriyle sorun yaşadığı ve çeşitli davaları olduğu öğrenilen kadından dert yanan komşu Nurgül Karakuş, "Ben 5 yıldır buradayım bu kadının hep sorunu var. Bir ay öncede bizle tartıştı davalık oldu. Dünde bıçaklanan ablayla tartıştı durduk yerden. Suları kapatıyormuş biri, abladan şüpheleniyormuş ve ondan şüpheleniyormuş. Bizden şüpheleniyor bize çatıyor. Ablaya dün bıçak çekti. Bugünde bıçakladı. Şikayetçiyiz, bu kadının gitmesini istiyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın" dedi.

Öte yandan yaşanan tartışma ve bağrışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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