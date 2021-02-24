Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
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Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

24.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:15
Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Fatih'te koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki kadın kuaförleri dezenfekte edildi.

Fatih'te koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki kadın kuaförleri dezenfekte edildi.

Fatih Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınının baş göstermesiyle birlikte ilçede, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fatih Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 335 kadın kuaföründe dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. 

Kullanılan dezenfektanın, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu, uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmadığı bildirildi. 

Kadın kuaförlerinde yapılan dezenfeksiyon çalışması sonrası Fatih Belediyesi ekipleri, kuaförlere maske ve dezenfektan da hediye etti. 


Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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