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Kadın futbolundaki tarihi derbiye verdiği karar damga vurdu! Maçın hakemine tepki yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 5. dakikasında sarı-kırmızılı takımda Daniels'in kırmızı kart görmesi ise tartışma konusu oldu. Sosyal medyada futbolseverler, kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için oynanan özel bir karşılaşmada hakem Cansu Tiryaki'nin henüz maçın başında kırmızı kartına başvurmasına tepki gösterdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maça 5. dakikada çıkan kırmızı kart damga vurdu.

Kadın futbolundaki tarihi derbiye verdiği karar damga vurdu! Maçın hakemine tepki yağıyor

HENÜZ MAÇIN BAŞINDA GÖSTERİLEN KIRMIZI KART TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'da Daniels'in 5. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası sosyal medyada maçın hakemine tepki gösterildi. "Kadına şiddete son" gibi önemli bir mesajın verildiği karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında bir takımı 10 kişi bırakmanın doğru olmadığını savunan futbolseverler, hakeme eleştirilerde bulundu.

Kadın futbolundaki tarihi derbiye verdiği karar damga vurdu! Maçın hakemine tepki yağıyor

Kadın futbolundaki tarihi derbiye verdiği karar damga vurdu! Maçın hakemine tepki yağıyor

Kadın futbolundaki tarihi derbiye verdiği karar damga vurdu! Maçın hakemine tepki yağıyor

Kadın futbolundaki tarihi derbiye verdiği karar damga vurdu! Maçın hakemine tepki yağıyor

Ali Gülhan
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