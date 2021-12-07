Kadın futbolundaki tarihi derbiye verdiği karar damga vurdu! Maçın hakemine tepki yağıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maça 5. dakikada çıkan kırmızı kart damga vurdu.

HENÜZ MAÇIN BAŞINDA GÖSTERİLEN KIRMIZI KART TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'da Daniels'in 5. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası sosyal medyada maçın hakemine tepki gösterildi. "Kadına şiddete son" gibi önemli bir mesajın verildiği karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında bir takımı 10 kişi bırakmanın doğru olmadığını savunan futbolseverler, hakeme eleştirilerde bulundu.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet