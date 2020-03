Kadın futbolculardan "günün en özel maçı" öncesi Boğaz turu

07.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:34

Beşiktaş ve Atletico Madridli kadın oyuncular İstanbul'un eşsiz manzarasını denizden seyretti

"Bu maçı tüm kadınlar için oynayacağız"

"Kadınlar asla değersiz değildir""Bu bizim 5 sene önceki hayalimizdi""Maalesef hala eksikler var"Karşılaşma ücretsizKaan ÜLKER - Yağmur YETİMOĞLU/ İSTANBUL, - Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımlarının oyuncuları, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu akşam oynanacak "günün en özel maçı" öncesi İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen Vodafone Kupası'nda karşılaşacak olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ve İspanya'nın Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı, maç öncesi Boğaz turuna çıktı. Etkinliğe Beşiktaş Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte futbolcular, güneşli havanın ve İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasının keyfini yaşadı. İspanyol futbolcular hayranlıkla izledikleri Boğaz'da bol bol fotoğraf çektirdi.EROL: BU MAÇI TÜM KADINLAR İÇİN OYNAYACAĞIZEtkinlikte futbolcular, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Esra Erol, sahaya tüm kadınlar için çıkacaklarını belirterek, "Kadın futbolunda ülkemizin bu heyecana ihtiyacı vardı. Buradan destek verdikleri için herkese çok teşekkür ediyoruz. Dünya Kadınlar Günü özel maçı olması ise bizi çok heyecanlandırıyor. Bu maçı tüm kadınlar için oynayacağız. Çok güzel, müthiş, çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Umarım bugün bu heyecanı futbolseverlerle birlikte yaşayacağız. Bugün herkesi maçımıza bekliyoruz. Kadınlarımızın ön planda ve her alanda olduğunu hissettirmek istiyoruz. Bugün de bunun güzel bir dostluk maçıyla iyi güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.ÇINAR: KADINLAR ASLA DEĞERSİZ DEĞİLDİRBeşiktaşlı futbolcu Sevgi Çınar ise "Atmosfer çok güzel, tekne turuna çıktık. Maç atmosferinin de güzel ve üst düzey olacağına inanıyorum. Bu sayede ülkemizde de kadın futbolunun daha çok duyulabileceğine inanıyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Bugün Atletico Madrid'i yenip kupayı almak istiyoruz. Bugün de yarın da aslında her gün Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Karşıdaki kim olursa olsun kendinizi hiçbir zaman değersiz hissetmeyin, kadınlar asla değersiz değildir. Görüyorsunuz kadınlar futbol da oynayabiliyor, başka branşları da yapabiliyor. Bu sadece erkek oyunu değil, erkek işi deyip geçmeyelim. Kadınların da birçok işte parmağı var ve bence bu gayet güzel. Tüm kadınlarımız inşallah her işte başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.KARAGENÇ: BU BİZİM 5 SENE ÖNCEKİ HAYALİMİZDİSiyah-beyazlı futbolcu Didem Karagenç de, 5 sezondur Beşiktaş formasını giydiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Bu bizim 5 sene önceki hayalimizdi. Bu takıma gelirken bunun hayalini kuruyorduk ve şu an Beşiktaş ve Vodafone'un güzel iş birliği sayesinde bu hayalimiz gerçek oluyor, çok heyecanlıyız. Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı Vodafone Park'ta kendi seyircimizin önünde oynamak bize çok büyük bir gurur ve heyecan veriyor. Bunun şöyle bir önemi daha var; Kadınlar Günü, biz kadınları temsilen o sahaya çıkıyoruz ve aslında kazanmanın veya kaybetmenin çok önemli olmadığı bir müsabaka. Burada önemli olan birlik ve beraberliği göstermek, kadınlarımızı daha da iyi temsil edebilmek. Bir gün değil her gün Kadınlar Günü, o yüzden biz bu maçı kadınlar için oynuyoruz. Ülkemizde kadın cinayetleri, tecavüz, bunlar gündemdeyken biz burada kadınlar için bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bunun içinde olmak da benim için çok gurur verici. Kadınlara şunu söyleyebilirim; biz futbol oynuyoruz, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, hiçbir alan da yok. Eğer futbol oynuyorsak her kadın her şeyi yapabilir diye düşünüyorum çünkü futbol erkek egemen bir spor futbol, biliyorsunuz. Kadınlar isterse her şeyi yapar, kadınlar çok güçlüdür kendine güvenen kadınlardanız. Herkesin öyle hissetmesini ve öyle olmasını diliyorum."MESEGUER: MAALESEF HALA EKSİKLER VARAtletico Madrid'in takım kaptanı Silvia Meseguer ise DHA'ya yaptığı açıklamada, İstanbul'a daha önce de geldiğini anlatarak şunları kaydetti: "Daha önce bir maç için buradaydık. Hepimize inanılmaz güzel davranıyorlar zaten manzara için diyebileceğim bir şey yok. Geldiğimiz için çok mutluyuz, çok seviniyoruz. Kadınların her geçen gün daha da ileriye gittiği ve gerçekten erkeklerle eşit duruma geldiği bir dünyayı görmek çok güzel ama maalesef hala eksiklikler var, futbol da bu alanlardan biri. Ama biz bunu da göstermek istiyoruz, 'Ben de varım' deyip her alanda gerçekten eşitliği yakalamak istemek en büyük arzumuz, bunu yapacağız. Bizim dün Vodafone Park'ta oynayan ekibi görme şansımız oldu. Çok güzel, inanılmaz heyecanlıyız ve çok da hoşumuza gidiyor. Bugün umarız ki seyircimiz bol olur ve güzel bir maç çıkarabiliriz."KARŞILAŞMA ÜCRETSİZ8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Vodafone Kupası, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta bu akşam saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma ücretsiz ve Passolig olmadan da izlenebilecek.

