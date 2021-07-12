Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
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Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti

Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadın A Milli Takımı, özel maçta Arnavutluk ile karşılaştı.

Kadın A Milli Takımı, özel maçta Arnavutluk ile karşılaştı. Elbasan Arena'da oynanan mücadele, A Milli Takımı'n 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın dördündü dakikasında Arnavutluk Kadın A Milli takımı, Arbenita Curraj ile öne geçti. Türkiye Kadın A Milli Takımı, Ebru Topçu ile skoru 38. dakikada eşitledi. Galibiyetin golü ise yine Ebru Topçu tarafından 68. dakikada penaltı atışıyla geldi.

Bir sonraki maç 15 Temmuz'da Başkent Tiran'da bulunan Selman Stermasi Stadı'nda oynanacak. Milli takım kafilesi, 16 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Selda Akgöz (ALG Spor)

Defans: Gülbin Hız (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Medine Erkan (ALG Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Beyza Kocatürk (Fatih Vatan Spor) Didem Karagenç (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (ALG Spor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen), Ece Tekmen (ALG Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Derya Arhan (ALG Spor), Elif Keskin (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ecem Cümert (MSV Duisburg), İlayda Civelek (ALG Spor)

Forvet: Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Melike Öztürk (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı)

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

(Malik Hasa/İHA)

Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti
Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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