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Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına Kadıköy'de yapılan basketbol sahası, dünyaca ünlü spor kanalı ESPN tarafından sosyal medyada "Türkiye'deki bu saha, Kobe ve Gianna'ya ithaf edilen özel bir şey" notuyla paylaşıldı.

28.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:55

Bu yılın başında helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant'ın adını taşıyan Caddebostan'daki basketbol sahası yenilenmişti. Saha, dünyaca ünlü spor kanalının da ilgisini çekti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Kobe Bryant sahası, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medya hesabından sahanın bir fotoğrafını paylaştı ve "Türkiye'deki bu saha, Kobe ve Gianna'ya ithaf edilen özel bir şey" notunu düştü.

Kadıköy Caddebostan Sahil Parkı'nda bulunan, Kobe Bryant'ın 2011 yılında İstanbul ziyaretinde adının verildiği basketbol sahasının yenilenmesi için Nike, İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurmuş, İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, basket sahasını yenilemişti.

Kadıköy'deki basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı sosyal medyadan paylaştı

SAHA BRYANT'IN ANISINA 8 NUMARA ŞEKLİNDE BOYANMIŞTI

Tamamen yenilenen sahanın zemini ünlü basketbolcunun takımı Los Angeles Lakers'ın renkleri ve Bryant'ın giydiği 8 numara şeklinde boyanmış ve potalar da efsane basketbolcu ile kızı Gianna'nın resimlerinin bulunduğu potalarla değiştirilmişti.

ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant kızıyla birlikte 26 Ocak'ta California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
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