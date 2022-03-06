Kadıköy'de ortalığı karıştıran pozisyon! Hakem Zorbay Küçük'e görülmemiş tepki var

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı büyük bir heyecana sahne oluyor. Karşılaşmada sarı-lacivertliler, 17. dakikada İrfan Can'ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kalırken hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu kararıyla tepki çekti.

KIRMIZI KART ÇIKTI, SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın 16. dakikasında topa müdahale etmek istersen Siopis'in bacağına basan İrfan Can Kahveci'ye hakem Zorbay Küçük, Var uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra kırmızı kart verdi. Küçük'ün bu kararı sonrası saha içi karışırken, tribünler ve sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları hakeme ağır sözlerle tepki gösterdi.

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