Kadıköy'de ortalığı karıştıran pozisyon! Hakem Zorbay Küçük'e görülmemiş tepki var - Haberler

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Kadıköy'de ortalığı karıştıran pozisyon! Hakem Zorbay Küçük'e görülmemiş tepki var

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 17. dakikasında sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. VAR'ın uyarısı sonrası Siopis ile İrfan Can'ın pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, milli futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Bu karar sonrası saha içi karışırken, tribünlerden ve sosyal medyadan Zorbay Küçük'e tepki yağdı.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı büyük bir heyecana sahne oluyor. Karşılaşmada sarı-lacivertliler, 17. dakikada İrfan Can'ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kalırken hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu kararıyla tepki çekti.

KIRMIZI KART ÇIKTI, SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın 16. dakikasında topa müdahale etmek istersen Siopis'in bacağına basan İrfan Can Kahveci'ye hakem Zorbay Küçük, Var uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra kırmızı kart verdi. Küçük'ün bu kararı sonrası saha içi karışırken, tribünler ve sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları hakeme ağır sözlerle tepki gösterdi.

Kadıköy'de ortalığı karıştıran pozisyon! Hakem Zorbay Küçük'e görülmemiş tepki var

Kadıköy'de ortalığı karıştıran pozisyon! Hakem Zorbay Küçük'e görülmemiş tepki var

Kadıköy'de ortalığı karıştıran pozisyon! Hakem Zorbay Küçük'e görülmemiş tepki var

Haberler.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Trabzonspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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