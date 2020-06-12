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Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe karşısında 59. dakikada Mensah'ın golüyle 1-0 öne geçtikten sonra Mensah ve Dja Djedje diz çökerek ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'u andı.

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
12.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:14

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor'da Bernard Mensah klasını konuşturdu. Yaklaşık 23 metrelik bir mesafeden kullandığı frikikle kaleci Altay'ı avlayan Mensah, bir Fenerbahçe maçında daha parladı.

6 MAÇTA 5. GOLÜ

Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçın 5'inde skora katkı yapmış oldu. Öte yandan bu sezon Kayserispor formasıyla 21 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atarken, 8 de asist yaptı.

GOL SEVİNCİNDE FLOYD'U ANDILAR

Fenerbahçe karşısında takımını öne geçiren golü kaydeden Mensah, golden sonra takım arkadaşı Dja Djedje diz çökerek ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'u andı.

Not: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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