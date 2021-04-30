Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölen işçiler anıldı

Yirmi beş yıl önce Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde hayatını kaybeden işçiler Kadıköy'de anıldı.

Yirmi beş yıl önce Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde hayatını kaybeden işçiler Kadıköy'de anıldı. Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve siyasi partiler 1 Mayıs 1996'da Kadıköy'de hayatını kaybeden işçiler için anma etkinliği düzenledi. Yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı. 1 Mayıs 1996'da Kadıköy'de hayatını kaybeden Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Yalçın Levent Hasanpaşa'da düzenlenen anma etkinliğinde anıldı. Basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen salgın nedeniyle işçilerin ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bugün tam kapanma diye sundukları önlem paketinde de işçi sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini değil sermayenin çıkarını korumaya çalışıyorlar. Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır" dedi. Gezen'in konuşmasından sonra, yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı