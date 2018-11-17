Kader Arkadaşları İçin "Helva" Üretiyorlar

İZZET MAZİ - Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumunda topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri amacıyla çeşitli iş kollarında istihdam edilen hükümlüler, bu kapsamda yönetim tarafından oluşturulan atölyede günlük yarım ton tahin helvası üretimi yapıyor.

Üretilen helvalar, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında tüketilmek üzere Kilis'in yanı sıra Adana, Antalya, Mersin, Mardin, Gaziantep, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Edirne, Van, Rize, Kahramanmaraş ve Muğla gibi illere gönderiliyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açık Ceza İnfaz Kurumunda eğitim, meslek edindirme ve sanat çalışmalarıyla hükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin spordan sanata, kültürel etkinliklerden çiftçiliğe kadar birçok alanda eğitim aldıklarını anlatan Durmuş, amaçlarının hükümlülerin cezalarını çekerken aynı zamanda da rehabilite edilmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Durmuş, aşçılık, unlu mamuller, pide ve lahmacun ustalığı gibi alanlarda uygulamalı olarak mesleki eğitime tabi tutulan yaklaşık 150 hükümlünün üretime katkı sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede 15 hükümlü arkadaşımız aldıkları eğitimin ardından kendileri için oluşturulan bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Burada tamamen hijyenik koşullarda, glikoz ve türevleri kullanılmadan tahin helvası üretimi yapılmaktadır. Şu anda sade ve kakaolu helva üretimi yapılıyor ancak ilerleyen günlerde fıstıklı, cevizli, bademli ve fındıklı helva çeşitlerinin de üretimine başlayacağız. Atölyede görevli hükümlü arkadaşlarımız çalışmalarının karşılığında ücret almakta ve aynı zamanda her türlü iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanmaktadır. "

Tahin helvası üretiminin dışında hazır kahve paketleme atölyesi kurma çalışmalarına da başladıklarını vurgulayan Durmuş, cezaevi bünyesinde tarımsal faaliyetler için tahsis edilen arazide meyve ve sebze tarımı için gerekli altyapının tamamlanma aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

Hükümlü Hasan K. ise ceza infaz kurumunda böyle bir meslek öğrenme şansı bulduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Tahliye olduktan sora işim hazır, çocuklarımın rızkını bu şekilde karşılamak istiyorum. Burada çalışmak güzel oluyor, zamanımızın nasıl geçtiğini bilmiyoruz." diye konuştu.

Hükümlülerden Mustafa Z. ceza infaz kurumuna girdikten sonra kendisine yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, bir aksilik olmaz ise cezası bitinceye kadar atölyede çalışıp çıktığında da mesleğini devam ettirmek istediğini söyledi.