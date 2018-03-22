Kaçak Çiftlik Bank CEO'sunun Yengesi Tutuklandı
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kaçak CEO'nun yengesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı.
KAÇAK CEO'NUN YENGESİ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TUTUKLANDI
İstanbul ve Bursa'da yakalanan S.Y. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A'nın Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yengesi olduğu öğrenildi. Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın eşi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y gözaltına alındı. İki kişi getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hava Aydın'ın, Mehmet Aydın'a ait farklı bir şirketle bir dönem bağlantısı olduğu öğrenildi.
TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Taraklı Kaymakamlığı'nın talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A. ve E.T tutuklanmıştı. Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
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YA İNANIN BUNLARA HİÇBİR ŞEY OLMAZ, BİRKAÇ AY SONRA HEPSİ DIŞARI ÇIKAR, MEVZU UNUTULUR GİDER, BUNLAR MİNAREYİ ÇALMADAN KILIFINI HAZIRLAMIŞLAR, BİR İKİ KİŞİNİN İŞİ DEĞİL BU, BU VURGUNDAM ALLAH BİLİR KAÇ KİŞİ YOLUNU BULMUŞTURCevap Yaz Yayından Kaldır
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ucuz kurtulmusum ama gercı ben boyle yerlere para yatırmam sadece uye olduydum neyın nesıdır dıye herkezde met edıyordu şimdi ağlasınlar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır