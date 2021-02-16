Kaç takım ligden düşecek? Spor Toto Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı kaç?
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Kaç takım ligden düşecek? Spor Toto Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı kaç?

16.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:57
Kaç takım ligden düşecek? Spor Toto Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı kaç?

Süper Lig'de heyecan devam ederken zirve yarışı yanında küme düşme hattında da heyecan dorukta. Peki, Spor Toto Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı kaç? Kaç takım ligden düşecek?

Zirve yarışı ile heyecanın dorukta olduğu Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattı da nefesleri kesiyor. Peki, Kaç takım ligden düşecek? Spor Toto Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı kaç?

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞECEK TAKIM SAYISI KAÇ?

Kasapoğlu'nun ardından söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfının aldığı tavsiye kararını yönetim kurulu toplantısında (Temmuz 2020) değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacaktır. Sezon sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takım ile oynanmaya devam edecektir."

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