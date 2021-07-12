Kabine bugün toplanıyor! Gündemde herkesin merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi var
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Kabine bugün toplanıyor! Gündemde herkesin merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Kabine toplantısı, bugün 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi ise Kurban Bayramı tatili süresi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde tatil için 9-10 gün gibi bir sürenin konuşulduğunu ve Kabine sonrasındaki millete sesleniş konuşmasında son durumu paylaşacağını açıklamıştı.

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta öne çekildi. Bugün 15.30'da toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs verilerinden aşılamaya ve bayram tatili süresine kadar birçok konuyu ele alacak.

BAYRAM TATİLİNİN KAÇ GÜN OLACAĞINA KARAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Cumhurbaşkanı bu akşam toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek bayram tatilinin kaç gün olacağını paylaşacak.

KORONAVİRÜS VERİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Kabine bugün toplanıyor! Gündemde herkesin merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi var
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Gözde Nur Bayar
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