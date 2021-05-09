Kabil'de okul yakınlarındaki patlamada ölü sayısı 50'ye yükseldi
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Kabil'de okul yakınlarındaki patlamada ölü sayısı 50'ye yükseldi

Kabil'de okul yakınlarındaki patlamada ölü sayısı 50'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında dün meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor. Daha önce yaptığı açıklamada patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaptığı yeni açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, en az 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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