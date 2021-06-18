Kabakcı öğrencilere mantı ikram etti
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Kabakcı öğrencilere mantı ikram etti

Kabakcı öğrencilere mantı ikram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Hunat Hatun Yurt Müdürlüğünde öğrencilerle buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Hunat Hatun Yurt Müdürlüğünde öğrencilerle buluştu.

Pandemi dönemine rağmen eğitimlerinde devam eden öğrenciler için nöbetçi yurt olarak hizmet veren Hunat Hatun Yurt Müdürlüğünde konaklayan öğrencilerle, İl Müdürü Kabakcı akşam yemeğinde bir araya gelerek Kayseri yöresel yemeklerinden olan mantı ikram etti. Yemeğin akabinde gençlerle sohbet eden İl Müdürü Kabakcı; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle akşam yemeğinde bir araya geldik. Üniversitelerin kapalı olmasına rağmen sağlık bölümleri gibi bölümlerde okuyan öğrenciler için Hunat Hatun Yurt Müdürlüğümüzü nöbetçi yurt olarak belirledik ve öğrencilerimize hizmet etmeye devam ettik. Bu bağlamda öğrencilerimizle akşam yemeğinde buluştuk ve hasbihal ettik. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı öğrencilere mantı ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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